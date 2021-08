Milano: approvate linee di indirizzo per promozione dei Patti di comunità nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Milano dedica attenzione ai piccoli cittadini e, oltre alle necessarie misure per far fronte all'emergenza sanitaria, immagina una scuola di qualità all'insegna del concetto delle scuole aperte. Seguendo le indicazioni che il ministero dell'Istruzione ha incluso nel piano scuola estate, l'Amministrazione ha infatti approvato le linee di indirizzo per la promozione e la diffusione dei Patti Educativi di Comunità in tutte le scuole milanesi. I Patti educativi di comunità sono accordi tra gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole per promuovere e rafforzare la collaborazione tra gli istituti e tutta la comunità, promuovendo appunto modelli concreti di una scuola aperta, coesa ed inclusiva. Per questo, il Comune intende promuovere, con il ruolo di regista e facilitatore, la stipula di tali patti tra i diversi soggetti attivi sul territorio: enti locali, scuole, associazioni e comitati di genitori, Terzo settore, associazioni sportive, culturali e artistiche e altre realtà territoriali, come le parrocchie i negozi di vicinato e altre realtà produttive. La finalità è quella di promuovere attività di confronto e programmazione costante con gli attori coinvolti e di monitoraggio dei risultati raggiunti. Un metodo che permetterà di sistematizzare le collaborazioni e le attività che già vengono svolte negli istituti, insieme alle realtà del territorio e che, a Milano, costituiscono prassi consolidate pur non essendo state formalizzate in un modello strutturale. Le linee di indirizzo approvate dalla Giunta saranno infatti condivise con i dirigenti scolastici con cui il confronto è già stato avviato prima dell'estate. (segue) (Com)