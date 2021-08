Milano: approvate linee di indirizzo per promozione dei Patti di comunità nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli istituti milanesi di diverso ordine e grado, sia statali sia paritari, potranno così beneficiare di una relazione privilegiata con il territorio, come occasione di arricchimento dell'offerta formativa che può esprimersi nelle forme e modalità più diverse e che favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita del loro quartiere. Ogni Patto dovrà essere caratterizzato dalla gratuità degli interventi a favore delle scuole, delle famiglie e degli studenti e potrà prevedere anche l'intervento di volontari. Dovranno essere indicate le azioni che si intende mettere in campo e i soggetti coinvolti, che potranno essere anche scuole appartenenti a diversi istituti comprensivi, attraverso l'individuazione di referenti per un dialogo più fluido e costante con l'Amministrazione comunale. "Con questo provvedimento – dichiara l'assessora all'Educazione Laura Galimberti – rafforziamo ulteriormente la nostra visione di scuola aperta che dialoga con il territorio, influenza e si fa influenzare dalle realtà circostanti. Un modello che già da tempo le scuole milanesi applicano, ma che con il diffondersi della pandemia si è rafforzato, perché è cresciuta la complessità, il bisogno di spazi e l'esigenza di diversificare le attività anche all'interno delle mura scolastiche. Abbiamo quindi, seguendo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione, creato uno strumento, quello dei patti di comunità, per sistematizzare e dare un ordine alle tante collaborazioni che già esistono sul territorio. Il Comune intende in questo modo essere al fianco delle scuole di ogni ordine e grado, proponendosi come coordinatore e facilitatore". (Com)