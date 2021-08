Tunisia: Covid, al via oggi nuovo "open day" per vaccinazioni in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi alle 7:00 in Tunisia un nuovo “open day” per la vaccinazione contro il Covid-19, indetto con l’obiettivo di immunizzare quante più persone possibile contro il virus. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini maggiori di 40 anni, che potranno ricevere fino alle 19:00 di stasera dosi di vaccino in almeno 335 centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto annunciato lo scorso 2 agosto dal ministro della Salute ad interim di Tunisi, Mohamed Trabelsi, la decisione è nata dal coordinamento tra il dicastero, la Sanità militare e la Sala operativa per il Covid-19, istituita recentemente dal presidente Kais Saied in sostituzione del Comitato scientifico per la lotta al coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, diffuso questa mattina dalle autorità di Tunisi, tra il 6 e il 7 agosto sono stati registrati nel paese 2.546 nuovi casi di Covid-19 e 122 nuovi decessi, che aumentano il conteggio totale delle infezioni e dei decessi rispettivamente a 610.660 e 20.931 unità. (Tut)