Milano: controlli per sicurezza nelle zone della movida, sanzionati tre esercenti

- Nella scorsa notte, a Milano, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza e decoro urbano ed alla prevenzione e contrasto di comportamenti antisociali nelle aree interessate dalla movida, i carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta hanno proceduto al controllo di diversi esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande, siti sui Navigli e nel quartiere Porta Genova. Nell'ambito del servizio sono state identificate e controllate 21 persone e sanzionati tre esercenti, poiché sorpresi oltre le 22 a vendere bottiglie di birra in vetro agli avventori (in violazione dell'ordinanza comunale n. 51/2021). Nella circostanza, sono state elevate contravvenzioni per un totale di 3 mila euro. (Com)