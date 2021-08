Israele-Libano: Bennett, attacchi al Paese inaccettabili, Beirut si assuma responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non accetterà attacchi contro il suo territorio, e il governo del Libano dovrà assumersi la responsabilità di quanto avviene “nel cortile di casa sua”. Lo ha detto il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, aprendo la riunione settimanale dell’esecutivo a Gerusalemme. “È meno importante per noi se sia stata un’organizzazione palestinese oppure dei gruppi-canaglia. Lo Stato di Israele non accetterà attacchi nel suo territorio”, ha detto Bennett, in riferimento ai lanci di razzi avvenuti la scorsa settimana dal Libano, rivendicati dal partito sciita Hezbollah. “Sul fronte libanese, c’è un risveglio molto importante di molti cittadini nel Paese contro Hezbollah e il coinvolgimento iraniano nel Paese, che anche nella grave crisi economica e politica in corso laggiù li stanno trascinando sul fronte con Israele”, ha detto, attribuendo al governo di Beirut la responsabilità di fermare il lancio di razzi contro lo Stato ebraico. Il governo e l’esercito libanese infatti “devono assumersi la responsabilità di ciò che sta accadendo nel cortile di casa loro”, ha detto il primo ministro israeliano. (segue) (Res)