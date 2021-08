Israele-Libano: Bennett, attacchi al Paese inaccettabili, Beirut si assuma responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, invece, Hezbollah “non cerca la guerra”, ma è pronto ad essa e “non ne ha paura”: lo ha annunciato ieri sera il segretario generale del gruppo sostenuto dall’Iran, Hassan Nasrallah, durante un discorso televisivo. A 15 anni dalla fine del conflitto del luglio 2006 tra Hezbollah e Israele, dopo recenti tensioni e bombardamenti lungo la linea di demarcazione fra i due Paesi, Nasrallah ha cominciato il suo discorso vantando i “successi” realizzati negli ultimi anni. “La sicurezza è stata mantenuta per 15 anni, con l’eccezione di qualche violazione. Per 15 anni non ha avuto luogo alcun bombardamento contro il Libano, ad eccezione di un confuso incidente alla forntiera tra Libano e Siria nel 2014, che non ha fatto vittime”, ha detto Nasrallah. “Incidente dopo incidente, il nemico cerca di ristabilire la situazione che prevaleva prima della guerra del 2006. Un raid qui, un raid là, che passano sotto silenzio. Quello che è avvenuto due giorni fa è molto pericoloso e inedito in 15 anni”, ha detto il segretario di Hezbollah, riferendosi agli ultimi bombardamenti compiuti dallo Stato ebraico in territorio libanese. (segue) (Res)