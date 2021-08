Israele-Libano: Bennett, attacchi al Paese inaccettabili, Beirut si assuma responsabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La risposta ai bombardamenti aerei israeliani doveva essere rapida. Abbiamo optato per questa, senza aspettare. La nostra risposta era studiata: abbiamo scelto ieri una regione aperta nelle fattorie di Chebaa. Avremmo potuto andare verso un’escalation in seguito, ma abbiamo deciso di non colpire obiettivi militari o civili”, ha detto Nasrallah. “Ogni bombardamento contro il nostro Paese avrà una risposta ben studiata. Voi bombardate, noi bombardiamo. Terreno aperto contro terreno aperto”, ha proseguito. “Agli israeliani diciamo: non scommettete sull’assenza di governo e la crisi economica pensando che Hezbollah non risponderà. (…) Non cerchiamo la guerra, ma siamo pronti ad essa, e non ne abbiamo paura”, ha detto il segretario generale del movimento sciita. (segue) (Res)