Roma: week end di controlli, cinque arresti e due denunce

- Weekend di controlli dei carabinieri del comando provinciale di Roma al fine di garantire sicurezza ai cittadini e ai turisti nella Capitale. I Carabinieri hanno eseguito minuziose verifiche nelle zone maggiormente frequentate e presso le stazioni ferroviarie e metro. Cinque persone sono finite in manette e due sono state denunciate a piede libero. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione Roma San Pietro hanno arrestato due giovani nomadi, di 26 e 21 anni entrambe in stato di gravidanza, senza fissa dimora e con precedenti, per furto aggravato in concorso. I carabinieri le hanno sorprese a bordo della metropolitana Linea A, all’altezza della fermata Barberini, mentre sfilavano il portafoglio dallo zaino di una turista, 47enne della Repubblica Ceca. La più giovane delle due ha avvicinato lateralmente la vittima, distraendola, mentre la sua complice con una mano nascosta da un grosso foulard ha aperto lo zaino e ha portato via la refurtiva, ma l’azione è stata interrotta dai carabinieri. Le arrestate sono state portate in caserma e trattenute, in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)