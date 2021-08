Roma: week end di controlli, cinque arresti e due denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro cittadino nomade, 33enne con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Centocelle in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, dovendo espiare, in regime di detenzione domiciliare, una pena di un anno e 6 mesi di reclusione per vari reati vari commessi. I carabinieri lo hanno condotto presso il suo domicilio, presso il campo nomadi Gordiani. I carabinieri della stazione Roma Parioli, invece, hanno arrestato un 17enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, I carabinieri hanno notato il giovane all’interno della stazione Tiburtina e lo hanno fermato per un controllo, trovandolo in possesso di 132 g di hashish e un bilancino di precisione. La successiva perquisizione a casa dell’arrestato ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare una pianta di cannabis alta circa 65 cm e 8 g della stessa sostanza in foglie essiccate. Il 17enne è stato associato al centro di prima accoglienza minori di via Virginia Agnelli, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. (segue) (Rer)