Roma: week end di controlli, cinque arresti e due denunce (3)

- Al Quarticciolo, i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino egiziano di 36 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dai militari mentre usciva con atteggiamento sospetto dai lotti abitativi di viale Palmiro Togliatti, per poi dirigersi verso via Cerignola. Bloccato dai carabinieri per un controllo, il 36enne è stato trovato in possesso di 20 g di hashish e denaro contante, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio. Presso il suo domicilio, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altre 3 dosi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione in attesa del rito di convalida. Infine, in via Recanati a San Basilio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno denunciato un 40enne di Frascati sorpreso a cedere una dose di cocaina a un giovane, identificato e segnalato all’Ufficio territoriale del governo. (segue) (Rer)