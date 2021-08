Roma: week end di controlli, cinque arresti e due denunce (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piena notte, infine, su ponte Vittorio Emanuele II, i carabinieri sono stati avvicinati da un 31enne egiziano che ha riferito di aver notato un uomo a bordo della sua bicicletta, denunciata rubata lo scorso 28 luglio. I carabinieri hanno fermato per un controllo un 59enne, originario di Caserta con precedenti, che circolava a bordo della bicicletta segnalata e dagli accertamenti è risultata effettivamente denunciata oggetto di furto. Il 59enne è stato denunciato per ricettazione. La bicicletta è stata sequestrata e riconsegnata al proprietario. (Rer)