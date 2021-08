Vaticano: Papa, chi è senza lavoro chiede il "pane" di un impiego non stipendi enormi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi è senza lavoro non chiede stipendi enormi, ma il "pane" di un impiego". Lo ha detto il Papa all'Angelus in piazza San Pietro. Francesco ha spiegato che che il "pane" rappresenta l'essenziale come essenziale è il Signore: "Gesù si rivela come il pane, cioè l'essenziale, il necessario per la vita di ogni giorno – ha spiegato Bergoglio - non un pane tra tanti altri, ma il pane della vita. In altre parole, noi, senza di lui, più che vivere, vivacchiamo: perché solo lui ci nutre l'anima, solo lui ci perdona da quel male che da soli non riusciamo a superare, solo lui ci fa sentire amati anche se tutti ci deludono, solo lui ci dà la forza di amare e perdonare nelle difficoltà, solo lui dà al cuore quella pace di cui va in cerca, solo lui dà la vita per sempre quando la vita quaggiù finisce". (Civ)