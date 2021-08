Vaticano: Papa, Gesù è pane della vita non può essere relegato a contorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gesù è pane della vita non può essere relegato a contorno". Lo ha detto il Papa all'Angelus, spiegando che facciamo spesso l'errore di dimenticarci del Signore e di invocarlo solo nel bisogno. "Tutto della nostra vita gli interessa – ha spiegato il Papa - gli possiamo raccontare gli affetti, il lavoro, la giornata, ogni cosa. Gesù desidera questa intimità con noi. Che cosa non desidera? Essere relegato a contorno, lui che è il pane, essere trascurato e messo da parte, o chiamato in causa solo quando ne abbiamo bisogno", ha osservato Bergoglio. (Civ)