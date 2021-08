Marcinelle: Meloni, onore ai nostri connazionali caduti simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anniversario del disastro di Marcinelle, dove persero la vita in miniera 136 italiani, "ricordiamo i nostri connazionali caduti in Belgio cercando un futuro migliore". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Ancora oggi - aggiunge - qualcuno ha il coraggio di paragonare quegli italiani, emigrati per migliorare la loro condizione e quella della Nazione che li ospitava, a chi sbarca illegalmente ogni giorno in Italia pretendendo solo diritti (col benestare e il supporto di una certa sinistra)". "Noi - conclude la leader di Fd'I - continuiamo a rendere onore a quelle vittime, simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo".(Rin)