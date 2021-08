Serbia: ministra Turismo Matic esclude problemi per viaggi in Europa dal 15 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' improbabile che la Serbia verrà tolta dalla lista verde dell'Unione europea per i Paesi sicuri dal punto di vista del Covid-19 dopo il 15 agosto, per cui i cittadini serbi non avranno difficoltà con le loro vacanze prenotate all'estero. Lo ha dichiarato la ministra del Turismo serba, Tatjana Matic, in un'intervista al quotidiano "Kurir". "Non siamo ancora nella zona rossa né pensiamo che verremmo tolti dalla lista verde, ma è comunque estremamente importante per noi continuare con le vaccinazioni in quanto si tratta della chiave per uscire con successo da questa situazione", ha affermato Matic. Secondo la ministra serba, la situazione epidemiologica viene monitorata attentamente in tutta Europa ma non ci saranno problemi per i viaggi dei cittadini dalla Serbia ai Paesi dell'Ue dopo il 15 agosto.(Seb)