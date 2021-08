Torino: ieri in corteo 5 mila persone contro certificazione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fiumana da record quella che si è vista sfilare ieri a Torino. Così la città si conferma la capitale dei no green pass. I manifestanti erano in 5 mila, partiti da piazza Castello e diretti verso San Salvario. Alla fine hanno raggiunto la sede della Stampa in via Lugaro. E lì hanno intonato cori nei confronti dei giornalisti. Durante la marcia sono stati deviati molti mezzi pubblici. E altre manifestazioni si sono sviluppate anche nel resto del Piemonte. (Rpi)