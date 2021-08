Roma: tre persone aggrediscono e rubano cellulare a 28enne, un arresto per rapina aggravata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera un cittadino marocchino è stato arrestato per rapina aggravata. Insieme ad altre due persone, le cui ricerche sono in corso, hanno rapinato un cittadino bielorusso di 28 anni in via Pietro Anderloni in zona Casilino. Durante l’aggressione gli hanno portato via il telefono cellulare. La vittima è stata portata all’ospedale Casilino e refertato con 10 giorni per le contusioni riportate. A effettuare l’arresto gli agenti della sezione volante. (Rer)