Afghanistan: talebani annunciano conquista di Kunduz, nel nord del Paese

- I talebani hanno rivendicato oggi la conquista della città di Kunduz, nel nord dell’Afghanistan, e il sequestro di una grande quantità di armi e mezzi delle forze afgane. Se confermata, la presa di Kunduz segnerebbe la conquista da parte dei talebani di un terzo capoluogo di provincia nel giro di poche ore, dopo l’occupazione delle città di Zaranj e Sheberghan, principali centri rispettivamente delle province di Nimroz e Jawzjan. La notizia giunge dopo ore di intensi combattimenti cominciati questa notte nella provincia, dove decine di negozi ed edifici sono stati incendiati. “I talebani hanno preso il centro della città”, affermano fonti citate dall’emittente afgana “Tolo News”. Nel frattempo, decine di famiglie hanno abbandonato le loro case. In precedenza, il ministero della Difesa di Kabul aveva annunciato di aver lanciato una vasta controffensiva nella città. Ieri mattina, l’ambasciata Usa a Kabul ha invitato i cittadini statunitensi ad abbandonare al più presto l’Afghanistan, a causa del deterioramento della situazione di sicurezza del Paese. Venerdì scorso, 6 agosto, la rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan, Deborah Lyons ha detto che la guerra nel Paese è giunta a una “nuova, mortale e più distruttiva fase”, invitando il Consiglio di sicurezza ad agire il prima possibile per evitare una “catastrofe”. (Res)