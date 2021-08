Usa: California, otto dispersi nell’area colpita dagli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno otto i dispersi nella California del Nord, colpita dagli incendi. Cinque delle persone di cui non si hanno notizie sono di Greenville, una vecchia città mineraria. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Pulmas l’incendio Dixie è il terzo più grave nella storia della California: quasi 447 mila acri di terreno sono andati bruciati. Nella notte il vento si è abbassato agevolando il lavoro dei vigili del fuoco. Nel frattempo si indaga sulle cause dei roghi, ancora non chiare. (Nys)