Repubblica Ceca-Russia: ministro Esteri Kulhanek, spetta a Mosca primo passo per sbloccare rapporti

- Il primo passo per migliorare i rapporti tra Repubblica Ceca e Russia dovrebbe arrivare da Mosca. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, in un'intervista al quotidiano "Pravo". "Nell'attuale situazione la palla è nel campo della Russia. Ma questo miglioramento dei rapporti è questione di mesi, se non di anni", ha dichiarato il capo della diplomazia di Praga. Secondo il ministro, inoltre, è necessaria una discussione politica interna in Repubblica Ceca sullo sviluppo dei rapporti con la Russia per cui la decisione finale sulla linea da tenere "dovrebbe essere presa dal prossimo governo" di Praga che sarà formato dopo le elezioni dell'8 e 9 ottobre. (Vap)