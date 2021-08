Marcinelle: Casellati, inaccettabile che sicurezza sia sacrificata per negligenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di lavoro, purtroppo, si continua a morire. È inaccettabile che in una società moderna, fondata proprio sul diritto al lavoro, la sicurezza venga spesso sacrificata o compromessa per una inaccettabile negligenza". Lo dichiara il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del 65esimo anniversario della Strage di Marcinelle. "Sessantacinque anni fa la tragedia di Marcinelle segnò per sempre la storia del nostro Paese. L'incendio che divampò nelle miniere di carbone in Belgio uccise 136 emigrati italiani. Un dramma lontano nel tempo - sottolinea Casellati - ma tristemente vicino ai problemi del presente".(Com)