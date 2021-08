Lavoro: Carfagna ricorda tragedia Marcinelle, sicurezza è diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata del sacrificio del lavoro italiano, con il 65esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, "deve essere un’occasione di riflessione sulla parola “lavoro”. Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, in una nota. "I morti di Bois Du Cazier - prosegue - ci ricordano l’ostinazione e il sacrificio con cui generazioni di italiani hanno dato valore a quella parola. Chi lavora duramente e onestamente per guadagnarsi il pane, in Italia e all’estero, ha il diritto di farlo in sicurezza, tutelato dalle istituzioni e pagato il giusto. Non c’è oltraggio alla democrazia più insopportabile di una morte sul lavoro, e anche ai nostri giorni ne piangiamo troppe, troppo spesso”, conclude Carfagna.(Com)