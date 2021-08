Repubblica Ceca: a Praga lancio di uova contro il premier Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Repubblica Ceca è stato bersaglio di un lancio di uova durante la presentazione del suo nuovo libro. "Nel quartiere Pruhonice di Praga, sabato sera, il primo ministro Andrej Babis ha tenuto una presentazione di un libro e una manifestazione elettorale", ha dichiarato una portavoce della polizia ceca, secondo cui due persone sono state arrestate per aver lanciato uova contro il capo di governo con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico. La polizia sta anche verificando le informazioni relative a delle croci dipinte con la vernice sulla piazza dove si è svolto l'evento. Un rappresentante di un movimento dell'opposizione ha spiegato ai giornalisti che le croci sono state dipinte in ricordo di coloro che sono morti per il Covid-19 come "monito" per la "gestione disastrosa" da parte del governo Babis della pandemia. Il libro presentato da Babis, mentre si avvicina l'inizio della campagna elettorale per il voto parlamentare dell'8 e 9 ottobre, è incentrato sulla sua visione per lo sviluppo della Repubblica Ceca nei prossimi anni. Il Movimento Ano guidato da Babis, nonostante le accuse contro il premier per conflitto d'interessi e per malversazione di fondi Ue nella gestione della società Agrofert, continua a guidare i sondaggi in vista delle elezioni di ottobre. Secondo l'ultima rilevazione condotta dall’agenzia Median, la formazione del capo del governo ottiene il 26 per cento, davanti al 21,5 per cento della coalizione Spolu, formata dal Partito democratico civico (Ods), da Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09) e dall’Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl). Al terzo posto arriva la coalizione composta dal Partito pirata e da Sindaci e indipendenti (Stan), che raggiunge il 20 per cento. Libertà e democrazia diretta di Tomio Okamura ottiene il 7 per cento, la formazione dell'ex ufficiale di polizia Robert Slachta, Prisaha (giuramento), ottiene il 6,5 per cento. Anche il Partito comunista di Boemia e Moravia raggiunge la soglia di sbarramento del 5 per cento. (Vap)