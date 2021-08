Bahrein-Egitto: ministro Esteri egiziano Shoukry oggi in visita a Manama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, si recherà oggi in visita ufficiale nella capitale del Bahrein, Manama. Lo afferma in una nota il portavoce della diplomazia del Cairo, Ahmed Hafez, secondo cui Shoukry dovrebbe consegnare al re Hamad bin Isa Al Khalifa una lettera da parte del presidente, Abdel Fattah al Sisi. Al centro del messaggio di Al Sisi, la necessità di far progredire le relazioni bilaterali in diversi settori, e di accrescere il coordinamento bilaterale riguardo agli sviluppi regionali, in modo da migliorare la stabilità della regione e salvaguardare le capacità di sicurezza della nazione araba. Shoukry incontrerà inoltre l'omologo bahreinita, Abdullatif al Zayani, con il quale terrà consultazioni ufficiali. (Cae)