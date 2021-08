Venezuela: amministrative, oggi elezioni primarie del Psuv in vista del voto di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgono oggi le elezioni primarie del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), in vista delle consultazioni del 21 novembre per eleggere i sindaci e i consigli comunali, i governatori e i consigli legislativi statali. In tutto il Paese sono stati allestiti 5.108 seggi elettorali. Il processo si è aperto il 27 giugno con le precandidature: più di centomila (57.003 donne e 43.972 uomini). Per ogni governatorato e per ogni comune ci sono 20 precandidati, per metà uomini e per metà donne. È la prima volta che viene adottato questo criterio per la parità di genere. Per garantire il rispetto delle regole è stato istituito un tribunale disciplinare. Il Psuv conta otto milioni di iscritti, su una popolazione di circa 28,5 milioni di persone. Il presidente del partito e capo di Stato, Nicolas Maduro, in un intervento all’emittente pubblica Venezolana de Television, ha annunciato che tutti i centri elettorali sono stati predisposti e invitato gli elettori a partecipare in modo massiccio all’iniziativa. (segue) (Vec)