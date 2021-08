Libia: scoperta nuova fossa comune in una zona agricola a Tarhuna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea lo scorso marzo ha imposto sanzioni contro Mohammed e Abdelrahim al Kani, leader delle milizie Kaniyat che controllavano Tarhuna, per il loro coinvolgimento nelle esecuzioni extragiudiziali e nelle sparizioni forzate registrate nella cittadina. Mohammed al Kani, comandante della milizia legata dal 2018 all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, è stato ucciso all’alba dello scorso 27 luglio presso la sua abitazione alla periferia di Bengasi. Secondo le ricostruzioni circolate allora, la morte di Al Kani sarebbe giunta dopo uno scontro a fuoco con gli esponenti della milizia rivale Tariq bin Ziyad, guidata da Saddam Haftar, figlio del generale Khalifa. Dopo la notizia dell’uccisione di Al Kani, migliaia di persone sono scese per le strade di Tarhuna in ricordo delle centinaia di persone uccise durante l’attività della milizia Kaniyat. (Lit)