Civitavecchia: denunciato amministratore stabilimento dove è morto bagnante, mancava salvataggio

- Ieri nel primo pomeriggio i carabinieri di Civitavecchia hanno denunciato l’amministratore unico dello stabilimento balneare dove è deceduto, a causa di un malore mentre era in acqua, un bagnante di origini romene. Scattata la denuncia per omicidio colposo perché aveva omesso di predisporre servizio di salvataggio nonostante in quella fascia oraria fosse obbligatorio. Lo stabilimento è stato sequestrato dai carabinieri e al momento le indagini proseguono. (Rer)