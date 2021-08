Marcinelle: Fico, tassello nostra identità di migranti, sicurezza lavoro principio inderogabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano le 8.30 dell’8 agosto del 1956 quando un terribile incendio divampò all’interno della miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio. 262 persone rimasero vittime del rogo: di queste, 136 erano italiani, emigrati con la promessa di un lavoro sicuro e migliori condizioni di vita, come prospettavano i manifesti rosa che da Nord a Sud tappezzarono le piazze per invogliare gli italiani a partire per le miniere belghe. Lo ricorda su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che aggiunge: "Una pagina drammatica del dopoguerra che vide coinvolti i nostri connazionali, costretti dalla povertà e talvolta anche dalla miseria ad abbandonare le proprie terre per inseguire il sogno di una vita migliore. Salvo poi ritrovarsi ad alloggiare in quelle stesse baracche utilizzate per i prigionieri di guerra, costretti ad un lavoro massacrante, senza alcuna tutela; costretti a sopportare sacrifici, emarginazione e umiliazioni. E alla fine a trovare anche la morte" (segue) (Com)