Marcinelle: Fico, tassello nostra identità di migranti, sicurezza lavoro principio inderogabile (2)

- "Oggi - prosegue Fico - a distanza di sessantacinque anni, il ricordo di quanto accadde a Marcinelle contribuisce non soltanto a rievocare una difficile esperienza collettiva che appartiene alla memoria di tutta la Nazione, ma anche a recuperare un tassello fondamentale della nostra identità, della nostra storia di migranti troppo spesso dimenticata. E ci esorta a mettere costantemente in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro, a promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori e migliorare le condizioni in cui si svolge la loro attività. È un principio inderogabile per una democrazia", conclude il presidente della Camera. (Com)