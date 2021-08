Rifiuti: Michetti, Ama lancia allarme, agire subito, città ha bisogno di impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama ha lanciato l’allarme: se non si agisce subito a Roma rischiamo di ritrovarci a Settembre con mille tonnellate di immondizia non raccolta. Lo dico e lo ripeto da settimane: Roma ha bisogno di impianti e di un piano strutturale che riveda il ciclo dei rifiuti dal ritiro allo smaltimento. Su questo non possiamo permetterci di perdere altro tempo". Lo scrive su Facebook Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma del centrodestra. (Rer)