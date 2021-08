Sociale: Regione Lazio, approvate linee guida per il "Durante e dopo di noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio ha approvato le Linee guida regionali per l'applicazione delle finalità contenute nella Legge 22 giugno 2016, n. 112, riguardante le "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". A darne notizia è l'assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e Asp Alessandra Troncarelli. "Abbiamo voluto mettere a sistema tutte le disposizioni regionali riguardanti il Durante e Dopo di Noi; un atto ricognitivo delle buone prassi realizzate in questi anni, a seguito della sperimentazione avviata sul territorio con l'adozione delle linee di intervento della Dgr 454 del 2017, in modo da poter garantire un'omogeneità di azione e accompagnare le persone con grave disabilità in percorsi di vita il più possibile autonomi, con il pieno coinvolgimento delle famiglie fin dall'elaborazione del progetto personalizzato". (segue) (Com)