Sociale: Regione Lazio, approvate linee guida per il "Durante e dopo di noi" (2)

- "Il nostro obiettivo è infatti quello di una presa in carico a 360 gradi dell'assistito - aggiunge l'assessore -, con l'unità di valutazione multidimensionale che è chiamata a elaborare un piano personalizzato che tenga conto dei bisogni, delle esigenze e preferenze della persona fragile, ma anche di chi se ne prende cura. In questo modo verrà preso in considerazione il contesto ambientale e di vita del diretto interessato e sarà possibile individuare in maniera più puntuale gli obiettivi da raggiungere e gli interventi, di tipo sociale e sanitario, da realizzare. Per la concretizzazione di questo percorso sarà fondamentale l'integrazione socio-sanitaria mediante anche l'utilizzo dello strumento del budget di salute, costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane volte a favorire un'adeguata inclusione sociale della persona, evitando così processi di istituzionalizzazione", conclude l'assessore. (segue) (Com)