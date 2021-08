Sociale: Regione Lazio, approvate linee guida per il "Durante e dopo di noi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Dgr - prosegue la nota - viene stabilito che gli Ambiti sovradistrettuali predisporranno annualmente, attraverso procedure di co-programmazione e co-progettazione, il "Piano di programmazione territoriale del Durante e Dopo di noi", fondamentale per una dettagliata analisi del fabbisogno territoriale dei servizi. Il piano verrà elaborato congiuntamente dai distretti sociosanitari, la Asl, gli enti del Terzo settore del territorio di riferimento, gli enti gestori, le realtà associative dei familiari e, ove presenti, le Consulte territoriali per la disabilità e la salute mentale. La programmazione regionale sul 'Durante e Dopo di Noi' punta a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento, che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, o soluzioni alloggiative di co-housing, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave. L'obiettivo è inoltre quello di promuovere programmi di accrescimento della consapevolezza e di abilitazione delle competenze per la gestione della vita quotidiana". (Com)