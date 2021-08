Cina: Alibaba sospende dipendenti dopo accusa di aggressione sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alibaba, il colosso del commercio elettronico cinese, ha sospeso diversi dipendenti in seguito alle accuse di una lavoratrice, che sull’intranet della società ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente dal suo capo e da un cliente durante un viaggio di lavoro. La denuncia della donna si è diffusa online e ha provocato accese reazioni sul social network Weibo. La polizia della città di Jinan ha avviato un’indagine. La compagnia oggi ha annunciato la sospensione dei dipendenti e assicurato il suo impegno nell’accertamento dei fatti. “Il Gruppo Alibaba ha una politica di tolleranza zero contro la cattiva condotta sessuale e garantire un posto di lavoro sicuro a tutti i nostri dipendenti è la massima priorità di Alibaba”, ha affermato un portavoce in una nota. “Abbiamo sospeso le parti sospettate di violare le nostre politiche e i nostri valori e abbiamo istituito una speciale task force interna per indagare sulla questione e supportare le indagini della polizia in corso”. (segue) (Cip)