Roma: Saltamartini (Lega), grata a Prefetto e Questore per controlli a Termini e Piazza Vittorio

- La deputata della Lega, Barbara Saltamartini, in una nota dichiara: "La sicurezza è un tema per noi centrale, il presidio ed il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e di polizia sono una priorità soprattutto in una città come Roma. Ringrazio il Prefetto e il Questore per il lavoro avviato in queste ore nelle aree della Stazione Termini e di Piazza Vittorio per frenare i fenomeni di criminalità, che in queste zone sono all'ordine del giorno". L'attività di prevenzione e controllo "è essenziale", ricorda. In tal senso "serve aumentare gli organici, dotare di mezzi e strumenti il personale in divisa e oggi, anche grazie all'impegno del nostro sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, stiamo lavorando per garantire che gli uomini e le donne in divisa possano operare al meglio. La sicurezza è un diritto e come tale va garantito ai cittadini e agli operatori", conclude.(Com)