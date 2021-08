Business news: Marocco, britannica Eog avvia operazioni in giacimento petrolifero offshore ad Agadir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Europa oil and gas (Eog) ha annunciato l’avvio del processo di estrazione del petrolio nel giacimento offshore di Inezgane al largo della costa di Agadir, nel sud del Marocco. Lo ha annunciato la stessa compagnia in una nota sul proprio sito web. Secondo la Eog, le riserve del giacimento, che hanno una superficie di 11.228 chilometri quadrati, ammontano a più di due miliardi di barili. La Eog aveva ottenuto il 75 per cento della licenza di esplorazione petrolifera nel giacimento nel 2019, mentre l'Ufficio nazionale marocchino per gli idrocarburi e i minerali ne detiene il 25 per cento. Eog ha rivelato che il giacimento di Inezgane si trova sulla medesima giacitura geologica che ha portato a importanti scoperte di petrolio e gas lungo la costa occidentale dell'Africa. (Res)