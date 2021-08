Business news: Ethiopian Airlines nega uso militare dei suoi voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera etiope Ethiopian Airlines non ha usato i suoi voli per trasportare armi nella regione del Tigrè, dove da novembre scorso prosegue il conflitto tra le forze dell'esercito federale e quelle del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Lo ha dichiarato la stessa compagnia in un comunicato, precisando che dopo la riapertura dello spazio aereo ha fornito solo "servizi commerciali essenziali trasportando civili" e di non avere ad oggi operativo "alcun volo per la regione". Ethiopian Airlines "confuta con forza tutte le recenti ed infondate accuse di alcuni individui riguardo al coinvolgimento della compagnia aerea nel trasporto di armamenti bellici", si legge nel comunicato. Lo spazio aereo è stato riaperto nel dicembre 2020 e poi chiuso di nuovo poche settimane fa in seguito all'avvio dell'offensiva delle forze del Tplf, che a fine giugno hanno riconquistato la capitale tigrina Macallè e le principali città della regione. Ethiopian Airlines sottolinea quindi che le voci circolanti sull'uso militare della compagnia sono solo illazioni provenienti da persone che intendono diffamare e rovinare la sua immagine, contestando in questo senso anche le immagini di ufficiali in uniforme che sbarcano da alcuni aerei della compagnia. (Res)