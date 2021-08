Business news: presidente ruandese Kagame, favorire assunzione di personale insegnante swahili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ruandese, Paul Kagame, ha chiesto alla sua controparte tanzaniana, Samia Suluhu, di agevolare l'assunzione in Ruanda di personale insegnante di lingua swahili come sostegno agli sforzi attuati da Kigali per l'insegnamento della lingua nel Paese. Nel corso dell'incontro durante la visita di due giorni effettuata da Samia in Ruanda, Kagame ha detto che nelle scuole ruandesi si insegna già in swahili. In Ruanda, infatti, la lingua è stata adottata nel 2017 come quarta lingua ufficiale dopo il kinyarwanda, il francese e l'inglese, anche se la sua diffusione rimane lenta a causa della carenza di personale insegnante. Lo swahili è anche la lingua ufficiale della Comunità dell'Africa orientale, di cui il Ruanda è uno Stato membro. Il mese scorso, in occasione della Giornata dell'integrazione africana, il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni ha invitato gli africani a imparare lo swahili per contribuire all'unificazione del continente. (Res)