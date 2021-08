Roma: Raggi, presto sarà pronto parcheggio di scambio con 272 posti auto nel quartiere Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cittadini e residenti del quartiere Trieste, nel quadrante nord-est, avranno presto a disposizione un parcheggio di scambio con 272 posti auto presso la fermata di Annibaliano, sulla linea B1. In questi giorni abbiamo dato il via ai lavori per completare la struttura". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Al nostro arrivo avevamo trovato un guscio vuoto e un iter amministrativo del tutto fermo. Lo abbiamo sbloccato e abbiamo reperito i finanziamenti necessari per portare a termine il progetto - spiega Raggi -. Ora finalmente potremo vederlo ultimato insieme al vicino parcheggio di scambio di Conca d'Oro, dove il cantiere è in fase di allestimento. Anche questa struttura era stata lasciata incompiuta per mancanza di fondi e lungaggini burocratiche. Restituiamo così alla città due opere strategiche, attese da tempo da tanti utenti del trasporto pubblico che avranno così la possibilità di parcheggiare in tranquillità alle due fermate della linea B1", conclude la sindaca. (Rer)