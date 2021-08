Business news: Shanghai, 206 mila veicoli esportati nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Shanghai sono stati esportati 206 mila autoveicoli nella prima metà del 2021, 1,65 volte in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati doganali locali. Il valore totale delle esportazioni di veicoli è salito a 20,64 miliardi di yuan (circa 3,19 miliardi di dollari), in aumento di 1,9 volte, mentre il volume ha raggiunto un livello record. Con più auto vendute ai Paesi sviluppati, Shanghai ha esportato 63 mila veicoli nell'Unione europea, in Australia e negli Stati Uniti, mercati ai quali è stato destinato il 30,5 per cento delle esportazioni. Per quanto riguarda i veicoli elettrici, ne sono stati esportati 60 mila, con un aumento di 7,5 volte su base annua e una quota del 34,3 per cento del totale. (Cip)