Business news: Banca centrale Iran, a giugno debito estero in calo a 8,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero dell’Iran è giunto, alla fine del primo trimestre dell’anno iraniano corrente (lo scorso 20 giugno), a 8,744 miliardi di dollari, in calo del 4,35 per cento rispetto ai 9,142 miliardi di dollari della fine dell’anno precedente. Lo ha annunciato l’emittente televisiva nazionale “Irib”. Secondo l’emittente, 6,73 miliardi del debito complessivo consiste in emissioni a medio e lungo termine, mentre 2,011 miliardi sono rappresentati da titoli a breve termine. (Res)