Business news: Egitto, l'utile netto della Banca nazionale aumenta del 161,6 per cento

- La Banca nazionale d'Egitto (Bne), il più grande creditore pubblico del Paese, ha registrato una crescita del 161,6 per cento, su base annua, dell'utile netto relativo al primo trimestre dell'anno, conclusosi il 31 marzo 2021. Tale profitto equivale a 3,613 miliardi di sterline egiziane (194 milioni di euro). In relazione al periodo compreso tra luglio 2020 e marzo 2021, la Bne ha registrato un utile netto di 9,573 miliardi di sterline (530 milioni di euro). Prima del pagamento delle imposte, l'utile è arrivato a 9,057 miliardi di sterline (circa 480 milioni di euro) per il primo trimestre, rispetto ai 5,679 miliardi di sterline (circa 320 milioni di euro) dello stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, anche tra luglio 2020 e marzo 2021 l'utile prima del pagamento delle tasse è salito a 26,505 miliardi di sterline (1,4 miliardi di euro), rispetto ai 25,260 miliardi di sterline (1,3 miliardi di euro) dell’anno precedente. In conclusione, il capitale totale è salito a 2,486 trilioni di sterline (130 miliardi di euro) alla fine di marzo 2021, da 2,018 trilioni di sterline (107 miliardi di euro) della fine di giugno 2020. (Cae)