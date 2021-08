Business news: Egitto, riserve estere nette salgono a 40,6 miliardi di dollari a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve estere nette dell'Egitto sono salite a 40,609 miliardi di dollari statunitensi a luglio, in aumento rispetto ai 40,584 miliardi di dollari di giugno, secondo i dati della Banca centrale. Le riserve estere sono in crescita da giugno 2020, dopo essere scese a circa 36 miliardi di dollari, da oltre 45,5 miliardi di dollari nel periodo pre-pandemia. Lo riferisce il sito di informazione economica “Amwal al Ghad”, dichiarando anche che le valute straniere nelle riserve estere egiziane includono dollaro statunitense, euro, dollaro australiano, yen giapponese e yuan cinese. La valuta estera, compreso l'oro e varie valute internazionali, è utilizzata per pagare le importazioni, ripagare i debiti esteri e far fronte a eventuali crisi economiche in circostanze eccezionali. (Cae)