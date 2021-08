Business news: Iraq, reddito pro capite 4.660 mila dollari nel 2020, in calo rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito pro capite in Iraq, durante il 2020, è stato di 4.660 mila dollari, in calo rispetto all'anno 2019, in cui la quota pro capite ammontava a 5.490 mila dollari. E' quanto emerge dalla statistica pubblicata dalla Banca nazionale di Baghdad, citata dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. "Il reddito pro capite più alto dell'Iraq negli ultimi 40 anni è stato registrato nel 1990, quando ammontava a 7.070 mila dollari”, si legge nel resoconto. (Res)