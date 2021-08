Business news: ministro Giordania, 3,6 miliardi di euro in meno per l’assenza del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo giordano, Nayef al Fayez, ha dichiarato che il contributo del settore turistico al Prodotto interno lordo locale è calato di 3 miliardi di dinari (circa 3,6 miliardi di euro) nel 2020. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”, dichiarando che le entrate dell’anno passato sono scese a 1 miliardo di dinari (circa 1,2 miliardi di euro), rispetto ai 4 miliardi di dinari (circa 4,7 miliardi di euro) del 2019. “La situazione epidemiologica in Giordania è stabile e il settore turistico, un pilastro per la nostra economia, dovrebbe migliorare già da questo anno”, ha detto Al Fayez in una conferenza all’università giordana Al Bayt. (Res)