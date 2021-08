Business news: Dubai, licenze commerciali aumentano del 77 per cento nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le licenze commerciali sono aumentate del 77 per cento a Dubai nel primo semestre del 2021, raggiungendo un “livello record” nella storia. Lo riferisce l’ultimo rapporto del Dipartimento di economia e sviluppo di Dubai. “Ci siamo adattati ai cambiamenti portati dalla pandemia lanciando iniziative per ridurre i costi delle attività commerciali e fornire incentivi per rafforzare la fiducia degli imprenditori. Abbiamo messo in atto tutti i fattori necessari per migliorare la crescita economica e la competitività di Dubai, in linea con gli obiettivi nazionali dei prossimi 50 anni”, ha detto il principe ereditario di Dubai, Hamdan bin Mohammed al Maktum. (Res)