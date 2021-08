Business news: Camerun, Msf lascia la regione anglofona del Nordovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione Medici senza frontiere (Msf) ha lasciato la regione nord-occidentale del Camerun dopo mesi di sospensione delle loro attività imposta dalle autorità locali. "Sfortunatamente, non possiamo più mantenere il nostro personale in stand-by, quindi non abbiamo altra scelta che ritirare le nostre squadre", ha detto ai media Emmanuel Lampaert, coordinatore dell'organizzazione per l'Africa centrale. Msf ha spiegato che nella regione anglofona "non è consentito fornire assistenza alle persone", e che in queste condizioni il suo personale non può continuare a soggiornarvi. Con la regione del Sudovest, quella del Nordovest dove Msf operava è teatro da circa quattro anni di un violento conflitto che oppone i combattenti separatisti anglofoni alle forze di sicurezza governative. Dall'inizio del conflitto sono morte circa 3mila persone e quasi 1 milione di altre hanno abbandonato le proprie case per sfuggire alle violenze. (Res)