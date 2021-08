Business news: Somalia su disputa marittima con il Kenya, l'Unione africana non si immischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Somalia non intende lasciare spazio ad alcun intervento dell'Unione africana per la risoluzione della controversia in corso con il Kenya sul comune confine marittimo, contenzioso ad oggi in mano alla Corte internazionale di Giustizia (Icj) dell'Aja. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri somalo, Mohamed Abdirizak, nei giorni in cui i magistrati del tribunale internazionale sono chiamati ad esprimersi sull'annosa vicenda. "Non permetteremo che l'Unione Africana si immischi in questa disputa, ha detto a "Garowe online" Abdirizak, il quale ha espresso fiducia nell'operato della Icj come in "un arbitro indipendente che può risolvere la controversia senza ulteriori esitazioni". Sebbene il Kenya abbia più volte sollecitato un intervento esterno per la risoluzione della disputa, non è chiaro se l'Ua abbia tentato di persuadere le autorità somale a ritirare il caso alla Icj. Su questo punto si era mostrato concorde anche il presidente uscente della Somalia, Mohamed Abdullahi Farmaajo, il quale ha più volte insistito sul fatto che il Paese non consentirà alcuna mediazione al di fuori del tribunale internazionale. "Continueremo a relazionarci bene con il Kenya ma non permetteremo qualsiasi altra mediazione diversa dal processo giudiziario (in corso)", ha dichiarato il capo dello Stato. (Res)