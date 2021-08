Business news: Ua avvia in Africa la distribuzione dei vaccini J&J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana ha iniziato oggi la consegna ai Paesi membri di circa 220 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla compagnia farmaceutica Johnson & Johnson, con la possibilità di distribuire ulteriori 180 milioni di dosi in futuro. Lo ha annunciato il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, che è anche responsabile della lotta alla pandemia nell'Ua e ha fatto sapere che è intenzione delle autorità sanitarie aumentare la campagna di vaccinazione africana per mettersi al passo con altre regioni globali. In Africa, infatti, solo l'1,5 per cento della popolazione globale è stato ad oggi vaccinato. "Lavorando insieme e unendo le risorse, i paesi africani sono stati in grado di garantire milioni di dosi di vaccino prodotte proprio qui in Africa. Ciò fornirà impulso alla lotta contro il Covid-19 in tutto il continente e getterà le basi per la ripresa sociale ed economica dell'Africa", ha affermato Ramaphosa. Le spedizioni mensili continueranno e saranno continuamente aumentate, con l'invio di un lotto da 6,4 milioni di dosi programmato ad agosto e l'obiettivo di consegnare circa 50 milioni di vaccini entro la fine di dicembre. (Res)