Business news: Pontesilli e Diodati nuovi ambasciatori d'Italia in Guinea e Congo-Kinshasa

- A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Stefano Pontesilli come nuovo ambasciatore in Guinea e quella di Luigi Diodati come nuovo ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Pontesilli è stato dal 2017 ambasciatore in Nigeria. Diodati, già console a Osaka, va a sostituire come ambasciatore in Congo-Kinshasa Luca Attanasio, ucciso lo scorso 22 febbraio in un attacco nel Paese africano. (Res)